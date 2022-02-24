ЦБ перечислил 8 ненужных клиентам банковских продуктов

ЦБ назвал банковские продукты, имеющие низкую или отсутствующую ценность для клиента. Среди них коллективное страхование, исправление кредитной истории небольшими займами, страхование от потери багажа, кредитное страхование жизни и ряд других.
ЦБ назвал банковские продукты, имеющие низкую или отсутствующую ценность для клиента. Среди них коллективное страхование, исправление кредитной истории небольшими займами, страхование от потери багажа, кредитное страхование жизни и ряд других.
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