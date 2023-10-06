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В Белоруссии начались продажи новых моделей ГАЗ

В Белоруссии начались продажи новых моделей ГАЗ

На международной автомобильной выставке «АвтоЭкспо – 2023», которая проходит в эти дни в Минске, «Белгазавтосервис» представил новые транспортные решения различной грузоподъемности для выполнения широкого спектра задач грузоперевозок и объявил о начале продаж автомобилей «Соболь NN», «Газель NN» и «Валдай 8».

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