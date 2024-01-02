США самовольно «отжали» часть арктического шельфа, на который претендовала Россия

Владимир Карпов

В статье написано "Мы тоже можем присвоить себе что-нибудь из арктического шельфа, издав свой внутренний указ". Так а чего же такой указ у нас не издали ??? Всё боимся СШАвского окрика из-за большой "лужи" ??? Мы сами ставим себя в подчинённое положение !!! Всё время молчим и робеем там, где надо твёрдо отстаивать свои интересы и плевать на недовольство разной там "дерьмократии" !!! Тем более, что Россия официально доказала принадлежность континентального шельфа в Охотском море нашей стране и это подтверждено ООН весной 2014-го. Так в чём же дело ??? Почему мы всё время плетёмся в хвосте наглых западных "дерьмократических" действий и начинаем шевелиться постфактум, когда во многом "поезд уже ушёл" ??? Нужно срочно заявить в президентском указе о координатах своих территорий арктического шельфа, навсегда застолбив эти земли в составе России !!!