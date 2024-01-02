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США самовольно «отжали» часть арктического шельфа, на который претендовала Россия

США самовольно «отжали» часть арктического шельфа, на который претендовала Россия

Вчера  16K прочитали Под конец 2023 года на интернет-портале американского правительства появилось заявление: Автор: В.

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Комментарии
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Владимир Карпов
В статье написано &quot;Мы тоже можем присвоить себе что-нибудь из арктического шельфа, издав свой внутренний указ&quot;. Так а чего же такой указ у нас не издали ??? Всё боимся СШАвского окрика из-за большой &quot;лужи&quot; ??? Мы сами ставим себя в подчинённое положение !!! Всё время молчим и робеем там, где надо твёрдо отстаивать свои интересы и плевать на недовольство разной там &quot;дерьмократии&quot; !!! Тем более, что Россия официально доказала принадлежность континентального шельфа в Охотском море нашей стране и это подтверждено ООН весной 2014-го. Так в чём же дело ??? Почему мы всё время плетёмся в хвосте наглых западных &quot;дерьмократических&quot; действий и начинаем шевелиться постфактум, когда во многом &quot;поезд уже ушёл&quot; ??? Нужно срочно заявить в президентском указе о координатах своих территорий арктического шельфа, навсегда застолбив эти земли в составе России !!!
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