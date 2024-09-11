Лето 2024 года назвали самым жарким в истории

Лето 2024 года оказалось самым жарким за всю историю наблюдений. Таким назвал его научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд со ссылкой на данные Всемирной метеорологической организации, пишет ТАСС.
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