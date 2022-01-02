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Сотрудники транспортной полиции Санкт-Петербурга поздравили ребят с Новым годом

Сотрудники транспортной полиции Санкт-Петербурга поздравили ребят с Новым годом

В рамках традиционной акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» сотрудники транспортной полиции совместно с представителями музея железных дорог организовали обзорную экскурсию.

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