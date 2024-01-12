В поддержку самовыдвижения Путина собрано более 1,8 млн подписей

В поддержку самовыдвижения кандидатуры Владимира Путина на предстоящих в марте выборах президента собрано более 1,8 млн подписей (по закону самовыдвиженцу нужно набрать 300 тысяч подписей, не более 7,5 тысячи в каждом регионе), пишет ТАСС.