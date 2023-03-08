Энтони Дэвис набрал 30 очков и 22 подбора в победном матче с «Мемфисом»

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Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис оформил дабл-дабл в победном матче с «Мемфисом» (112:103). Дэвис записал на свой счет 30 очков, 22 подбора, 3 передачи и 2 блок-шота при 7 потерях.