Энтони Дэвис набрал 30 очков и 22 подбора в победном матче с «Мемфисом»

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис оформил дабл-дабл в победном матче с «Мемфисом» (112:103). Дэвис записал на свой счет 30 очков, 22 подбора, 3 передачи и 2 блок-шота при 7 потерях.
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