Видео 1/8 финала Welsh Open 2025

Смотрите видео повторы матчей 1/8 финала Велш Опен 2025 по снукеруВсе Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица 1/4 финала - результаты 1/8 финала - результаты 1/16 финала - результаты 1 раунд - результаты Квалификация - результаты Расписание трансляции - 1/4 финала Видео - 1/16 финала Видео - 1/32 финала (1 раунд) Все Видео турнира Видео повторы матчей 1/8 финала Велш Опен 2025 — снукер Если не смогли посмотреть поединки 1/8 финала Открытого чемпионата Уэльса по снукеру (Welsh Open) в прямом эфире, смотрите его в записи Снукер: Велш Опен 2025 — четвертый день турнира Смотрите 1/8 финала Марк Селби — Джейми Джонс (видео) Смотрите 1/8 финала Джон Хиггинс — Юань Сыцзюнь (видео) СмотритЬ все матчи можно также и в ВК !!! >>> Видео ВК тут.