Правительство РФ разрешило применять биометрию для посадки на поезд

Российское правительство приняло постановление, которое разрешает использование биометрических данных для посадки на поезда при наличии соответствующих технических возможностей у железнодорожного перевозчика.
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