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Правительство РФ разрешило применять биометрию для посадки на поезд

Правительство РФ разрешило применять биометрию для посадки на поезд

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