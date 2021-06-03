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Хлои Кардашьян рассказала об «аномалиях» своего тела

Хлои Кардашьян рассказала об «аномалиях» своего тела

36-летняя теледива Холи Кардашьян тщательно выбирает ракурсы перед фото из-за высокого роста. Хлои Кардашьян рассказала об «аномалиях» своего телаСестру американской телезвезды Ким Кардашьян — Хлои — часто упрекают за выдающиеся параметры фигуры.

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