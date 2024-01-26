Авторы Palworld и Bleach: Brave Souls объявили о сотрудничестве для разработки гибридной казуальной мобильной игрыСтудия KLab, автор Bleach: Brave Souls, и разработчик Pocket Pair, разработавший хит Palworld, объявили о сотрудничестве для совместной разработки гибридной казуальной игры для смартфонов.