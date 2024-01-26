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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Авторы Palworld и Bleach: Brave Souls объявили о сотрудничестве для разработки гибридной...

Авторы Palworld и Bleach: Brave Souls объявили о сотрудничестве для разработки гибридной...

Авторы Palworld и Bleach: Brave Souls объявили о сотрудничестве для разработки гибридной казуальной мобильной игрыСтудия KLab, автор Bleach: Brave Souls, и разработчик Pocket Pair, разработавший хит Palworld, объявили о сотрудничестве для совместной разработки гибридной казуальной игры для смартфонов.

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