408 фанатов ЦСКА задержаны. Полицейская операция на «ВЭБ Арене» завершена (Севастиан Терлецкий)

Полицейская операция на «ВЭБ Арене» после матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:2) завершена, сообщает корреспондент «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий.
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