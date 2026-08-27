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Водителям посоветовали ориентироваться не только на вязкость при выборе моторного масла

Водителям посоветовали ориентироваться не только на вязкость при выборе моторного масла

При выборе моторного масла не стоит ориентироваться только на его вязкость, предупредил директор направления механического ремонта в автомобильной группе «Авилон» Константин Галаган в беседе с Авторадио .

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