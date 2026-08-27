Водителям посоветовали ориентироваться не только на вязкость при выборе моторного масла

При выборе моторного масла не стоит ориентироваться только на его вязкость, предупредил директор направления механического ремонта в автомобильной группе «Авилон» Константин Галаган в беседе с Авторадио .
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