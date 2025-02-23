Какие праздники отмечаются 24 февраля 2025 года

24 февраля 2025 года — день, когда пересекаются разные миры и традиции. В православной церкви в этот день особое внимание уделяется памяти святого Власия Севастийского, мученика, чья жизнь и страдания до сих пор вдохновляют верующих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии