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Какие праздники отмечаются 24 февраля 2025 года

Какие праздники отмечаются 24 февраля 2025 года

24 февраля 2025 года — день, когда пересекаются разные миры и традиции. В православной церкви в этот день особое внимание уделяется памяти святого Власия Севастийского, мученика, чья жизнь и страдания до сих пор вдохновляют верующих.

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