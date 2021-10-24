«Пусть положит, если сможет»: 150 лет со дня рождения Ивана Поддубного

Иван Поддубный начинал спортивную карьеру на аренах в Феодосии и Севастополя, чуть не погиб в Керчи. Впоследствии блистал на борцовских помостах Европы и Америки, в СССР был удостоен званий «Заслуженный мастер спорта» и «Заслуженный артист».