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«Пусть положит, если сможет»: 150 лет со дня рождения Ивана Поддубного

«Пусть положит, если сможет»: 150 лет со дня рождения Ивана Поддубного

Иван Поддубный начинал спортивную карьеру на аренах в Феодосии и Севастополя, чуть не погиб в Керчи. Впоследствии блистал на борцовских помостах Европы и Америки, в СССР был удостоен званий «Заслуженный мастер спорта» и «Заслуженный артист».

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