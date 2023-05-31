Чтобы динамическая защита уберегла танк, нужно ставить ее правильно

Сегодня мы поговорим о навесном «Контакте». Однако этот материал не будет пространным рулоном текста о том, почему нужна динамическая защита, как она действует на отдельные виды боеприпасов и прочих нюансах, важных в теории, но не на практике.
Сегодня мы поговорим о навесном «Контакте». Однако этот материал не будет пространным рулоном текста о том, почему нужна динамическая защита, как она действует на отдельные виды боеприпасов и прочих нюансах, важных в теории, но не на практике.
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