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Поражённый ударом ВС России комбинат «Каметсталь» приостановил работу

Поражённый ударом ВС России комбинат «Каметсталь» приостановил работу

Украинские СМИ сообщают, что металлургический комбинат «Днепродзержинск» («Каметсталь»), который обслуживал ВПК Украины, а потому стал целью для удара ВС России, приостановил работу.

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