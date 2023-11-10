Брэд Питт вывел в свет новую девушку Инес де Рамон

Актер появился на мероприятии в Лос-Анджелесе в компании дизайнера ювелирных изделий Инес де Рамон. фото: СоцсетиПосле скандального развода с актрисой Анджелиной Джоли 59-летний актер, кажется, наконец-то наладил свою личную жизнь.
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