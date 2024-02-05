На 40% упала прибыть ExxonMobil в прошлом году Чистая прибыль ExxonMobil за четвертый квартал 2023 г снизилась на 40% и составила 7,63 млрд долл.
Пронедра
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На 40% упала прибыть ExxonMobil в прошлом году Чистая прибыль ExxonMobil за четвертый квартал 2023 г снизилась на 40% и составила 7,63 млрд долл.
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