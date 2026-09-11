⚡️ ВС РФ на морском переходе в порт «Одесса» поразили сухогруз, доставлявший грузы ВСУ Кроме того, в порту «Черноморск» поражены два сухогруза, которые доставляли грузы военного назначения для ВСУ, морской катер, а также резервуары с горюче-смазочными материалами и хранилище с имуществом, предназначенными для обеспечения ВСУ, сообщили в Минобороны России.