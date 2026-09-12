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ИА Регнум

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Дмитриев рассказал о шквале запросов немецкого бизнеса на форум РФ — США — ФРГ

Более 20 запросов от немецкого бизнеса поступило на участие в форуме Россия — США — Германия, они «идут прямо шквалом».

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