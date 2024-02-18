Симоньян призвала не стесняться слова «русский»

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что необходимо перестать стесняться слова «русский» и законодательно решить вопрос о российском гражданстве по этническому признаку для соотечественников, проживающих за пределами страны.
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