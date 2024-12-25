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Дело о бронежилетах

Дело о бронежилетах

В деле о некачественных защитных средствах для бойцов могут появиться фигуранты из министерства обороны.

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Комментарии
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Анатолий протасевич
и как долго будем потокать всей этой воровской братии -пора вконце концов  привести их к стенке -как в китае -а так им похер на все эти законы.
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9 час.
Владимир Елкин
Всю эту жуликоватую мразь из МО надо одеть в эти бронежилеты и немного пострелять по ним из пулемёта! Сработает так, что все остальные будут работать честно!
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8 час.
vitaly yanushkevich
Здесь поступило замечательное предложение-- всех кто нагрел руки и кто это делал , в этих бронежилетах поставить к стенке и опробовать на них новые, а можно и старые, пулемёты, пусть поймают кайф.
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7 час.

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