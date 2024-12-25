Дело о бронежилетах

Анатолий протасевич и как долго будем потокать всей этой воровской братии -пора вконце концов привести их к стенке -как в китае -а так им похер на все эти законы.

Владимир Елкин Всю эту жуликоватую мразь из МО надо одеть в эти бронежилеты и немного пострелять по ним из пулемёта! Сработает так, что все остальные будут работать честно!