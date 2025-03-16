Раскрыт мотив убийства известного украинского неонациста в Одессе

Украинского неонациста Демьяна Ганула (*внесенного в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), застрелили, судя по всему, из побуждений мести, заявил депутат Одесского горсовета Андрей Вагапов .
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