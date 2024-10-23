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В Новороссийске хотят официально закрепить за собой звание города-героя

В Новороссийске хотят официально закрепить за собой звание города-героя

В Новороссийске хотят официально закрепить за собой звание города-герояВ Новороссийске депутаты местной Гордумы собираются закрепить акт исторической справедливости для города – депутаты рассмотрели проект о внесении изменения в Устав муниципального образования.

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