В Новороссийске хотят официально закрепить за собой звание города-героя

В Новороссийске хотят официально закрепить за собой звание города-герояВ Новороссийске депутаты местной Гордумы собираются закрепить акт исторической справедливости для города – депутаты рассмотрели проект о внесении изменения в Устав муниципального образования.
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