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Журналиста, еврея из Австралии, напугал массовый нацизм на Украине

Журналиста, еврея из Австралии, напугал массовый нацизм на Украине

Австралийский журналист еврейского происхождения был поражён и напуган распространением нацизма на Украине.

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