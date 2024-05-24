Блинкен: США ограничат властям Грузии выдачу виз из-за закона об иноагентах

США ограничат властям Грузии выдачу виз из-за принятия парламентом страны закона об иноагентах. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, размещенном на сайте американского внешнеполитического ведомства.
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