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Грызня в верхах ВСУ: министр обороны Федоров пытался добиться отставки главкома ВСУ Сырского — The Economist

Грызня в верхах ВСУ: министр обороны Федоров пытался добиться отставки главкома ВСУ Сырского — The Economist

The Economist пишет о грызне в верхах ВСУ. Издание узнало, что министр обороны Украины Федоров пытался добиться отставки главкома ВСУ Сырского.

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