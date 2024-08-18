💡Евпатория частично обесточена из-за аварии на сетях На месте работает ремонтная бригада, восстановить подачу электричества планируют в ближайшие часы, пишет «Крымэнерго».
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💡Евпатория частично обесточена из-за аварии на сетях На месте работает ремонтная бригада, восстановить подачу электричества планируют в ближайшие часы, пишет «Крымэнерго».