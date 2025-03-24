Маркетплейсы остужают рынок складской недвижимости

Спрос на складские площади со стороны маркетплейсов в первом квартале этого года резко сократился — до 11% от общего объема сделок, тогда как годом ранее электронная торговля обеспечивала почти половину сделок на рынке складской недвижимости.
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