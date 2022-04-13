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Без голов, зато сколько огня! Как «Ман Сити» Гвардиолы отстоял спасительную ничью с «Атлетико» Симеоне

Без голов, зато сколько огня! Как «Ман Сити» Гвардиолы отстоял спасительную ничью с «Атлетико» Симеоне

После ответных четвертьфиналов определились полуфиналисты Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» увез нулевую ничью из Мадрида (первый матч — 1:0) и вышел на «Реал», а другую пару составили «Вильярреал» и «Ливерпуль», сыгравший 3:3 с «Бенфикой» (3:1).

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