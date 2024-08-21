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В Италии заявили, что передача ВСУ оружия для ударов по России станет катастрофой

В Италии заявили, что передача ВСУ оружия для ударов по России станет катастрофой

Отправка оружия для нанесения ударов по территории России стала бы катастрофой, предваряющей мировой конфликт, заявил лидер партии «Лига», министр транспорта и вице-премьер Италии Маттео Сальвини в интервью на портале sussidiario.

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