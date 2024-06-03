Почему не имеет смысла вымачивать курицу перед приготовлением: мнение опытных хозяек

Некоторые хозяйки рекомендуют вымачивать курицу перед приготовлением. Они уточняют, что данную процедуру нужно проводить с тушками куриц, которых вырастили на специальных фермах, к домашним это не относится.
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