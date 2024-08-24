Действия ВСУ в Курской области больше всего похожи на создание плацдарма для ведения огня по аэродромам внутри РФ из «собственного вооружения», которое не достаёт с украинской территории.
Генерал США: Плацдарм ВСУ в Курской области будет расширяться – для нанесения ударов вглубь России
Комментарии
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Aнатолий Райков
А успеет дамбы построить,и какой высоты должны дамбы,чтобы выдержать ПОСЕЙДОНЫ?Это вам не в Голливуде,сценарии писать.https://rutube.ru/video/4a973346563e46bc719a4ec8f59e053f/?t=27&r=plwd
Результат удара ядерной торпеды «Посейдон» по Британии вызвал панику в Лондоне
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16 час.
Aнатолий Райков
Расширяйся и дальше,если успеешь.https://rutube.ru/video/c7cbfbddf4f3e720afb46cc3d5618957/?t=36&r=plwd
В США оценили результат применения российской "торпеды апокалипсиса" "Посейдона"
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16 час.
СЗ
Светлана Зуева
А нельзя ли помочь йелоустоуну взорваться пораньше?
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2 час.
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