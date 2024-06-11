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Челябинская гимназия выплатит 300 тысяч рублей за травму ребенка на скользком крыльце

Челябинская гимназия выплатит 300 тысяч рублей за травму ребенка на скользком крыльце

В Челябинской области 12-летний ученик получил серьезные травмы на территории своей гимназии. Зимой он упал, поскользнувшись на льду у крыльца учебного заведения, и после этого был госпитализирован с диагнозом закрытый перелом бедренной кости со смещением.

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