Челябинская гимназия выплатит 300 тысяч рублей за травму ребенка на скользком крыльце

В Челябинской области 12-летний ученик получил серьезные травмы на территории своей гимназии. Зимой он упал, поскользнувшись на льду у крыльца учебного заведения, и после этого был госпитализирован с диагнозом закрытый перелом бедренной кости со смещением.
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