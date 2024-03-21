Марокко закупает ПТРК FGM-148 Javelin

Американский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin (с) Архивное фото Агентство Министерства обороны США по военному сотрудничеству сообщило о планах поставки в Марокко противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии