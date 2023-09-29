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Вино и сигареты могут заметно подорожать в 2024 году

Вино и сигареты могут заметно подорожать в 2024 году

Участники отрасли, опрошенные Business FM, подсчитали, что в результате повышения акциз весной следующего года самое дешевое российское вино будет стоить 280 рублей, а импортное — почти 600 рублей, легальную пачку сигарет нельзя будет найти дешевле 150 рублейПравительство предлагает повысить с 1 мая 2024 года акцизы на различные виды спиртного.

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