Вино и сигареты могут заметно подорожать в 2024 году

Участники отрасли, опрошенные Business FM, подсчитали, что в результате повышения акциз весной следующего года самое дешевое российское вино будет стоить 280 рублей, а импортное — почти 600 рублей, легальную пачку сигарет нельзя будет найти дешевле 150 рублейПравительство предлагает повысить с 1 мая 2024 года акцизы на различные виды спиртного.