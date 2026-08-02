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Китай предложил новый способ защиты Земли от астероидов: ядерный взрыв изнутри

Китай предложил новый способ защиты Земли от астероидов: ядерный взрыв изнутри

Китайские исследователи предложили новый способ защиты Земли от опасных астероидов. Вместо подрыва ядерного заряда на поверхности объекта они рекомендуют сначала пробить в астероиде глубокую шахту, а затем поместить туда заряд.

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