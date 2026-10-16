За последние пять лет объем высокотехнологичной медицинской помощи детям в Москве вырос вдвое. Как сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин, только за прошлый год качественное лечение в городских клиниках получили более 330 тысяч детей, в том числе около 60 тысяч пациентов из других регионов России.