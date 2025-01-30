Reuters: новый препарат efruxifermin может вызывать регрессию цирроза печени

Американская биотехнологическая компания Akero Therapeutics разработала экспериментальный препарат efruxifermin, способный не только предотвращать ухудшение состояния при метаболически ассоциированном стеатогепатите (MASH), но и вызывать регрессию циррозаMASH (ранее известный как неалкогольный стеатогепатит или NASH) затрагивает около 5% взрослых в США, что делает его одной из наиболее серьезных проблем для общественного здравоохранения.