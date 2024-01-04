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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дарвин Хэм заявил, что отсутствие у «Лейкерс» нескольких игроков ротации более значимо, чем отсутствие Джимми Батлера у «Майами»

После матча главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм заявил, что отсутствие у его команды нескольких игроков ротации более значимо, чем отсутствие Джимми Батлера в составе «Майами».

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