“A new Politico poll shows that 66% of Republican voters this midterm want a Democratic House to find common ground with President Donald Trump to pass legislation next year, assuming the party flips that chamber in November.
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