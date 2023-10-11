Боец Тактаров назвал интересным предстоящий поединок Махачева и Волкановски

Российский боец Олег Тактаров признался, что рад тому, что российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев проведет поединок на турнире промоушена под номером 294 с представителем Австралии Алексом Волкановски.
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