Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 608 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    А им то какое дело? Кто сказал, что это осетинские пироги? Назовите ватрушка с мясом и пусть идёт лесом этот высший с...Совет осетин попр...
  • Владимир Уфимцев
    ничего не должны?... тогда, какого Якова??? гнать всех ссаными тряпками...В Россию едет про...
  • Владимир Уфимцев
    ну и ну...В Россию едет про...

Министр обороны КНР назвал единственный способ решения конфликта на Украине

Министр обороны КНР назвал единственный способ решения конфликта на Украине

Дун Цзюнь назвал конструктивным решением политическое урегулирование.Министр обороны КНР Дун Цзюнь назвал единственный способ решения украинского и палестино-израильского конфликтов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЮ
Александр Юткин
Он следил за минскими и стамбульскими переговорами? А с Пелосси беседовал?
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх