« Партизан » объявил о подписании контракта с форвардом Робертом Фрэнксом (29 лет, 201 см). Американец не был выбран на драфте-2019 НБА и отыграл 7 матчей за «Орландо» в сезоне-2020/21.
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