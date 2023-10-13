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«Предателем был Сталин»: реабилитация «вождя народов» натолкнулась на Кадырова

«Предателем был Сталин»: реабилитация «вождя народов» натолкнулась на Кадырова

Дискуссионный вопрос Общество, как известно, развивается по спирали. Есть, правда, мнение, что российское представляет собой исключение: мол, наша история, в отличие от прочих, ходит точнехонько по кругу.

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