«Предателем был Сталин»: реабилитация «вождя народов» натолкнулась на Кадырова

Дискуссионный вопрос Общество, как известно, развивается по спирали. Есть, правда, мнение, что российское представляет собой исключение: мол, наша история, в отличие от прочих, ходит точнехонько по кругу.
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