Барнаульский девелопер выкупил крупный участок под застройку в Санкт-Петербурге

Он рассчитывает получить выручку от продажи квартир в размере 15 млрд рублей ГК "Союз" Владимира Отмашкина выкупила несколько участков общей площадью 2,5 га на Камчатской улице в Санкт-Петербурге для строительства жилой недвижимости.