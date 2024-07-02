Барнаульский девелопер выкупил крупный участок под застройку в Санкт-Петербурге

Он рассчитывает получить выручку от продажи квартир в размере 15 млрд рублей ГК "Союз" Владимира Отмашкина выкупила несколько участков общей площадью 2,5 га на Камчатской улице в Санкт-Петербурге для строительства жилой недвижимости.
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