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Доктор Мясников назвал позором один поступок врачей

Доктор Мясников назвал позором один поступок врачей

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал позором один поступок медработников. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он раскритиковал специалистов, которые не измеряют давление пациентам на приеме.

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