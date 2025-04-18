Доктор Мясников назвал позором один поступок врачей

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал позором один поступок медработников. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он раскритиковал специалистов, которые не измеряют давление пациентам на приеме.
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