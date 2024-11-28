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«Синий» против «красного»: ядерная смесь искусственного разума и оружия массового поражения Ядерный десерт Байдена Редкую солидарность, пусть и пока в устной форме, продемонстрировали Си Цзиньпин и Джо Байден.