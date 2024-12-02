Суд вынес приговоры восьми участникам новосибирской ОПГ

Новосибирский областной суд озвучил приговоры 8 участникам организованной преступной группировки. Их обвиняли в покушении на похищение человека, угоне, незаконном хранении оружия, разбое и других тяжких преступлениях, которых на счету банды 12.
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